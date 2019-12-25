В Ленобласти 14 марта из-за погоды на дорогах ожидается сложная обстановка

В отдельных районах возможно налипание мокрого снега.

Перед выходными в Ленинградской области ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом сообщили синоптики ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью 14 марта на западе региона ожидается мокрый снег, на востоке – дождь и мокрый снег. Днем в большинстве западных районов пройдёт небольшой, местами умеренный снег, на востоке – мокрый снег, местами сильный. В отдельных районах возможно налипание мокрого снега. Ветер восточный, юго-восточный, переходящий к северному, северо-западному ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с, местами порывы 15-17 м/с.

Температура воздуха в течение суток: на западе 0...-5 градусов, ночью на северо-западе местами до -8, на востоке -2...+3 градуса. На дорогах сложная обстановка.

Фото: Piter.tv; МЧС