В воскресенье жителям Петербурга обещают дожди и облачную погоду

Сегодня, 26 сентября, в Северной столице ожидается облачная погода. Синоптическая ситуация окажется под влиянием тыловой части североатлантического циклона. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.
Временами горожане будут видеть солнце. В некоторых районах выпадут осадки. Столбики термометров покажут +11...+13 градусов в Петербурге и +9...+14 в Ленобласти. Подует порывистый северо-западный, а затем северный ветер со скоростью 5-10 м/с.
Атмосферное давление в воскресенье будет высоким. Барометр покажет 767 мм рт. ст.
Ранее на Piter.tv сообщили, что в Ленобласти в воскресенье сохранится непогода.
Фото: Pexels
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