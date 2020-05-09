В Ленобласти в воскресенье сохранится холодная погода

Воздух прогреется до +13 градусов. Днем жители некоторых районов увидят солнце.

В воскресенье, 26 сентября, в Ленобласти ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью будет лить дождь, но днем осадки должны прекратиться. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону со ссылкой ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

В темное время суток выпадут осадки. Однако днем погода улучшится. Местами жители увидят солнце. Термометры за окнами покажут в ночное время +4...+9 градусов. Днем воздух прогреется до +9...+13 градусов. Подует северо-западный ветер со скоростью 6-11 м/с.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Петербурге закрывают водный сезон катанием на SUP-досках.

Фото: Pexels