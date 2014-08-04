В Петербурге закрывают водный сезон катанием на SUP-досках

Несмотря на плохую погоду, фестиваль у Крюкова канала провели.

Сегодня, 25 сентября, Петербург отмечает Всемирный день туризма. В честь праздника спортсмены и любители устроили катания на сапах по Крюкову каналу и Мойке. Об этом сообщили на канале "Санкт-Петербург".

Закрыть водный сезон в этом году решили костюмированным фестивалем. На SUP-досках проплыли Джульетта, Микки Маус, Госпожа Осень и мушкетер. Любители водного спорта поприветствовали и председателя комитета по туризму Сергея Корнеeва.

Праздник провели без оглядки на дождь. А вот ковидные меры предосторожности соблюдались строгo: в фестивале приняли участие вакцинированные спортсмены и те, кто предоставил справку о наличии антител.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в ЦПКиО им. Кирова в субботу можно не платить за вход из-за непогоды.

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