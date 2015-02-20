В ЦПКиО им. Кирова в субботу можно не платить за вход из-за непогоды

Администрация парка напоминает посетителям, что без зонтов прогуляться не получится. В городе ожидается дождь.

В Центральный парк культуры и отдыха им. Кирова на Елагином острове сегодня, 25 сентября, петербуржцы и гости города могут пройти бесплатно. Об этом сообщили в группе организации в социальной сети "ВКонтакте".

Решение приняли в связи с погодными условиями. Напомним, из-за североатлантического циклона в Петербург придут дожди в субботу. Термометры за окнами покажут +9...+11 градусов, что ниже климатической нормы. В Ленобласти воздух прогреется до +7...+12 градусов.

Ранее на Piter.tv: куда сходить в Петербурге на выходных 25 и 26 сентября.

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