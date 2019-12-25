Из-за североатлантического циклона в Петербург придут дожди

Температура воздуха 25 сентября будет ниже климатической нормы. Небо затянет облаками.

Сегодня, 25 сентября, в Петербурге ожидается пасмурная погода. Под воздействием центральной части североатлантического циклона в городе начнутся дожди. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Термометры за окнами покажут +9...+11 градусов, что ниже климатической нормы. В Ленобласти воздух прогреется до +7...+12 градусов. Подует юго-восточный, юго-западный ветер со скоростью 4-9м/с. Атмосферное давление составит 750 мм рт. ст., что опять же не дотягивает до нормы.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в субботу в Ленобласти ожидаются дожди и усиление ветра.

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