В субботу в Ленобласти ожидаются дожди и усиление ветра

В пятницу, 24 сентября, согласно ежедневному прогнозу по Ленинградской области ФГБУ "Северо-Западное УГМС" в пресс-службе ГУ МЧС по Ленобласти сообщили, что в субботу ожидается облачная погода.
Ночью и днем в большинстве районов региона пройдет дождь. Юго-восточный ветер достигнет до 9 метров в секунду ночью, днем – до 7 метров в секунду. Температура воздуха ночью опустится до +4...+9 гр., днем +6...+11 гр. Отмечается, что атмосферное давление будет мало меняться.
Никаких чрезвычайных ситуаций не прогнозируется.
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Фото: МЧС; Piter.tv
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