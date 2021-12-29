Понедельник принесет в Петербург осадки и тепло

Температура воздуха составит около -1...+1 градусов.

В понедельник, 24 января, в Петербург вернется оттепель. В городе обещают мокрый снег. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Подует южный, юго-западный ветер скоростью 7-12 м/с. Столбики термометров покажут -1...+1 градусов. На дорогах образуется наледь.

Середина недели обещает быть более прохладной. На термометрах за окнами горожане увидят -2...-5 градусов. А ночью подморозит до -12 градусов. Снегопада ждать не стоит. К выходным "минусовая" температура сохранится. Выпадут осадки.

И в Ленобласти 24 января синоптики ожидают оттепель и морось. Дороги покроются льдом.

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