Стало известно, какая погода будет в Петербурге в конце января

Январь 2022 года оказался более теплым, чем тот же месяц в прошлом году.

Под влиянием атлантических циклонов последняя неделя января в Петербурге будет снежной и теплой. Об этом сообщили на портале "Невские Новости" со ссылкой на синоптика Юрия Куткевича.

В понедельник в город вернется оттепель, температура воздуха составит 0 градусов. Во вторник столбики термометров покажут "плюс". Выпадет мокрый снег, подует умеренный юго-западный ветер.

Середина недели обещает быть более прохладной. На термометрах за окнами горожане увидят -2...-5 градусов. А ночью подморозит до -12 градусов. Снегопада ждать не стоит. К выходным "минусовая" температура сохранится. Выпадут осадки.

По словам специалиста, январь в этом оказался теплее, чем в прошлом. Так, нормальной температурой воздуха сейчас можно было бы назвать показатели -7...-8 градусов, однако в городе на 3-4 градуса выше температура.

Несмотря на отсутствие снегопада, петербуржцы продолжают жаловаться на уборку снега. Беглов назвал причину некачественной уборки в городе.

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