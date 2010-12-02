В воскресенье петербуржцы смогут отдохнуть от дождей

В городе ожидается облачная с прояснениями погода. Однако температура воздуха будет низкой.

Сегодня, 24 октября, в Северной столице ожидается холодная и сухая погода. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своем аккаунте в Instagram.

Под влиянием промежуточного гребня антициклона в небе появится много прояснений, осадков не будет. Столбики термометров за окнами покажут +2...+4 градуса. В Ленобласти воздух прогреется до 0...+5 градусов. Подует северо-западный ветер со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное будет расти и составит 768 мм рт. ст.

В связи улучшением погодных условий в Петербурге с субботы, 23 октября, открыли парки и скверы города. Кроме того, в Северной столицы пройдет множество мероприятий в этот уик-энд.

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