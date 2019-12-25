Куда сходить в Петербурге на выходных 23 и 24 октября

Piter.TV предлагает небольшую подборку мероприятий на выходные.

В выходные в Петербурге будет совсем холодно и ветрено. Для долгих прогулок выбирайте одежду потеплее, не лишним будет прихватить с собой перчатки и термос с чаем. Только будьте аккуратны: после пятничного шторма парки могут быть засыпаны упавшими ветвями и даже деревьями, а некоторые набережные будут все еще покрыты водой.

Piter.TV, в свою очередь, предлагает подборку мероприятий на субботу и воскресенье, чтобы вы могли приятно и интересно провести время.

Суббота, 23 октября

В "Севкабель Порту", а точнее в арт-пространстве 1.201ASC, заработала персональная выставка петербургского художника Вовы Цыгана "Не"люди". В ней автор размышляет о человечности, проводя аналогию с животными, и о взаимоотношениях между людьми и зверями. Выставка собрана из документального фильма "Путь художника" и 20 работ о зверях, способных мыслить, выбирать, нести ответственность за поступки и опираться на чувства.

Вход бесплатный, выставка проработает до конца октября.

Кожевенная линия, 34.

После выставки можно заглянуть на мастер-класс "Как победить беспорядок: создание удобной системы хранения вещей". В ходе необычной хозяйственной лекции "плюшкиным" и любителям домашнего хаоса расскажут, как комфортно организовать пространство, почему появляется беспорядок и как удобнее всего хранить вещи. Мастер-класс будет полезен и тем, кому не хватает места в маленькой студии или комнате. После лекции начнется практическая часть для закрепления навыков – слушателей за пару минут научат складывать одежду вертикально. Вход свободный

Начало в 14.00, ул. Стрельбищенская, 26.

Часом позже в библиотечном культурно-досуговом центре "Старт" начнется музыкальный вечер. На душевных посиделках соберутся музыканты-любители, концепция вечера – передача гитары по кругу под популярные или авторские песни. Отличная возможность попеть в доброжелательной компании, особенно тем, кто в ненастную погоду скучает по походам и сборам у костра с гитарой.

Начало в 15.00, ул. Елизаветинская, 8.

Воскресенье, 24 октября

Во второй выходной советуем снова вернуться в "Севкабель Порт": там пройдет открытая лекция от кураторов выставки "HYDRA. Искусство новых медиа в контексте эко-тревожности". Эта выставка посвящена экологическим проблемам, борьбе человека и природы и пластику в океане. Ольга Вад и Лидия Гуменюк расскажут об идее проекта и о процессе создания других выставок, посвященных экологии. Вход свободный, но нужно предварительно зарегистрироваться. Заодно, конечно же, пройдитесь по самой выставке. В сентябре Piter.TV тоже ходил изучать экспозиции "HYDRA" и остался под впечатлением.

Начало в 16.00, Кожевенная линия, 40.

Желающим подышать свежим воздухом советуем пешеходную экскурсию по району Пески, прогулка входит в программу Фестиваля экскурсий "Вдохновлённые Петербургом". Всех желающих проведут по улицам богатой на историю местности, покажут детали из прошлого, расскажут о застройке Песков, населявших их купцах, деятелей культуры и простых людей.

Участие бесплатное, приветствуется донейшн для экскурсовода. На прогулку нужно заранее записаться. Будьте внимательны: прогулку могут отменить, если пойдет дождь. Следите за информацией в группе для записи.

Начало в 15.00, сбор в Некрасовском саду, возле памятника Некрасову.

Музей искусства Санкт-Петербурга проведет кинопоказ в рамках выставки "Стихи-Я-Петербург", зрителям покажут "Осенний марафон Георгия Данелии". После просмотра фильма о нерешительном переводчике Андрее Бузыкине, который не может сбежать от своих проблем, зрители вместе с киноведом обсудят картину. В начале киновед прочтет небольшую вводную лекцию, а затем начнет дискуссию и ответит на вопросы.

На сеанс нужно зарегистрироваться, затем билеты необходимо выкупить в кассе музея до начала сеанса.

Начало в 17.00, набережная канала Грибоедова, 103.

Кстати, после фильма не поленитесь съездить до сквера "Осенний марафон" на Васильевском острове: именно здесь вели съемки картины, здесь бегал главный герой. Сейчас территорию облагородили и заставили интересными арт-объектами.

Фото: ВКонтакте / Выставка HYDRA. Севкабель Порт; предоставлено организаторами выставки "Не люди";