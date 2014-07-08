Сегодня в Петербурге усилятся дожди и похолодает

Столбики термометров за окнами покажут +5...+7 градусов.

В субботу, 23 октября, в Северной столице ожидается пасмурная и дождливая погода. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своем аккаунте в Instagram.

Под влиянием тыловой части уходящего на восток циклона в городе пройдут кратковременные дожди. Небо затянет плотными облаками. Синоптик обещает похолодание.

Температура воздуха в Петербурге составит +5...+7 градусов. В это время в Ленобласти столбики термометров покажут +3...+8 градусов. Подует юго-западный ветер со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 754 мм рт.ст., что ниже нормы.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Сосновом Бору объявили режим повышенной готовности.

Фото: Piter.tv