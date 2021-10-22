В Сосновом Бору объявили режим повышенной готовности

Жителям города рекомендовали воздержаться от выхода на береговую линию и на мост на городской пляж.

В Ленобласти 22 октября погода разбушевалась не на шутку, порывы ветра достигают 24 м/с, вода в акваториях поднялась до опасных значений.

Непогода затронула и Финский залив: гулять на берегу или в лесу рядом может быть опасно. На территории Соснового Бора ввели режим повышенной готовности из-за неблагоприятных погодных условий.

Жителям города рекомендовали воздержаться от выхода на береговую линию и на мост на городской пляж.

На подъезде к Выборгу №2 перекрыто движение из-за повышения уровня воды.

Видео: ВКонтакте / Администрация города Сосновый Бор