На подъезде к Выборгу №2 перекрыто движение

Объезд участка возможен по маршруту Выборг – Калининское шоссе – трасса А-181 "Скандинавия".

На подъезде к Выборгу №2 перекрыли движение. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

С 11:30 движение транспорта на подъезде к городу Выборг №2 (со стороны Торфяновки) полностью перекрыто в связи с повышением уровня воды в реке Селезневка и частичным затоплением участка проезжей части.

Объезд участка возможен по маршруту Выборг – Калининское шоссе – трасса А-181 "Скандинавия". На месте находятся сотрудники обслуживающей дорогу подрядной организации.

В это же время в Выборге затапливает набережную.

Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"