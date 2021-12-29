В Петербург 22 января возвращаются морозы

К вечеру температура воздуха опустится.

Сегодня, 22 января, под влиянием северной периферии малоподвижного циклона в Северной столице выпадет небольшой снег, а небо затянет облаками. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своем аккаунте в Instagram.

Уже к вечеру в городе начнет снижаться температура воздуха. Днем подует северо-восточный ветер со скоростью 4-9 м/с. Столбики термометров в светлое время суток покажут -1...-3 градуса. В Ленобласти на термометрах за окнами можно будет увидеть -1...-6 градусов.

Отметим, что к утру воскресенья в Петербурге подморозит до -10 градусов. На дорогах гололедица. Но синоптик Колесов сообщает, что к 25 числу в регион возможно опять придут циклоны и более тёплая воздушная масса.

Фото: Pexels