Синоптик Колесов: в Петербург ненадолго возвращаются заморозки

К 25 числу в регион возможно опять придут циклоны и более тёплая воздушная масса.

В Северную столицу вернутся заморозки, но ненадолго. Об этом рассказал синоптик городского Гидрометцентра Александр Колесов.

С пятницы, 21 января, по всему региону стала понижаться температура воздуха. Эта тенденция, по мнению синоптика, продолжится в выходные дни и в начале следующей недели.

Так, наиболее холодный период предполагается уже со следующей недели, когда температура понижается до -11…-13 градусов в ночные часы в Петербурге и -8…-10 градусов будет днём. Это 24 число. По Ленинградской области в ночные часы местами температура опустится и до -15…-20 градусов. Её уже определяет не циклон, он совсем заполнится, а такое малоградиентное поле.

По словам эксперта, ветра практически не будет, за счёт этого прояснения и низкие температуры воздуха. Отметим, что к 25 числу в регион возможно опять придут циклоны и более тёплая воздушная масса.

Ранее в Ленобласти 22 января пройдет небольшой снег. Температура воздуха ночью -8..-3, местами до -10 градусов, днем -7..-2 градуса.

Фото: pexels

