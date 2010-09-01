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Погода в Петербурге: 18 декабря синоптики предупредили о мокром снеге и дожде
Сегодня, 9:01
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Погода в Петербурге: 18 декабря синоптики предупредили о мокром снеге и дожде

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Под влиянием циклона "Нео" в городе потеплеет.

Сегодня, 18 декабря, в Петербурге обещают пасмурную погоду. В Северной столице будет задувать сильный ветер. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своем аккаунте в Инстаграм.

Под влиянием циклона Нео в городе выпадут осадки в виде мокрого снега и дождя. Столбики термометров покажут 0...+2 градусов. В это время в Ленобласти температура воздуха составит -2...+3 градусов. Скорость западного ветра будет достигать 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 750 мм рт. ст., что ниже нормы. 

Ранее на Piter.tv сообщили, что в конце декабря в Петербург вернутся морозы.

Фото: Pexels

Теги: леус, пасмурно, погода петербург, природа, синоптики, фобос
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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