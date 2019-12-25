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В Петербурге 17 июля наконец снизится температура воздуха
Сегодня, 9:03
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В Петербурге 17 июля наконец снизится температура воздуха

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Столбики термометров покажут +27...+29 градусов. Дождей сегодня не будет.

В субботу, 17 июля, в Северной столице ожидается ясная и жаркая погода. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос"  Михаил Леус.

На синоптическую ситуацию в городе будет влиять гребень антициклона с запада. Термометры сегодня покажут +27...+29 градусов. Подует северо-западный ветер со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 759 мм рт. ст., что является нормой. 

В это время в Ленобласти воздух прогреется до +25...+30 градусов. День обещает быть солнечным и сухим.

Ранее на Piter.tv сообщили, что петербуржцы заметили пыльный вихрь на севере КАД. Климатолог спрогнозировал увеличение числа смерчей и песчаных бурь в Петербурге.

Фото: Pexels

Теги: жара в петербурге, погода леус, прогноз погоды, центр фобос
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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