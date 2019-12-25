В Петербурге 17 июля наконец снизится температура воздуха

Столбики термометров покажут +27...+29 градусов. Дождей сегодня не будет.

В субботу, 17 июля, в Северной столице ожидается ясная и жаркая погода. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

На синоптическую ситуацию в городе будет влиять гребень антициклона с запада. Термометры сегодня покажут +27...+29 градусов. Подует северо-западный ветер со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 759 мм рт. ст., что является нормой.

В это время в Ленобласти воздух прогреется до +25...+30 градусов. День обещает быть солнечным и сухим.

Ранее на Piter.tv сообщили, что петербуржцы заметили пыльный вихрь на севере КАД. Климатолог спрогнозировал увеличение числа смерчей и песчаных бурь в Петербурге.

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