Петербуржцы заметили пыльный вихрь на севере КАД

Днем 15 июля петербуржцы заметили пыльный вихрь на севере кольцевой автодороги (КАД). Об этом очевидцы рассказали в социальных сетях.
"Мини-торнадо" был замечен на 23 км по КАД от торгового центра "Мега Парнас" в сторону комплекса "Китай город". По словам автора видеоролика, вихрь напоминает кондиционер, который работает на полную мощность.
Шумно так, как кондей на полную.
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Тем временем погода в Петербурге продолжает удивлять горожан. По прогнозу ФГБУ "Северо-Западное УГМС", в пятницу столбики термометров вновь покажут отклонение среднесуточной температуры воздуха на 7-10 градусов выше климатической нормы.
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