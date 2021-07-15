  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 17:13
175
mlrnstya Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Петербуржцы заметили пыльный вихрь на севере КАД

0 0

“Мини-торнадо” был замечен на 23 км автодороги.

Днем 15 июля петербуржцы заметили пыльный вихрь на севере кольцевой автодороги (КАД). Об этом очевидцы рассказали в социальных сетях.

"Мини-торнадо" был замечен на 23 км по КАД от торгового центра "Мега Парнас" в сторону комплекса "Китай город". По словам автора видеоролика, вихрь напоминает кондиционер, который работает на полную мощность. 

Шумно так, как кондей на полную.

автор поста

Тем временем погода в Петербурге продолжает удивлять горожан. По прогнозу ФГБУ "Северо-Западное УГМС", в пятницу столбики термометров вновь покажут отклонение среднесуточной температуры воздуха на 7-10 градусов выше климатической нормы.

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Теги: кад, пыльный вихрь
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии