Петербуржцы заметили пыльный вихрь на севере КАД

“Мини-торнадо” был замечен на 23 км автодороги.

Днем 15 июля петербуржцы заметили пыльный вихрь на севере кольцевой автодороги (КАД). Об этом очевидцы рассказали в социальных сетях.

"Мини-торнадо" был замечен на 23 км по КАД от торгового центра "Мега Парнас" в сторону комплекса "Китай город". По словам автора видеоролика, вихрь напоминает кондиционер, который работает на полную мощность.

Шумно так, как кондей на полную. автор поста

Тем временем погода в Петербурге продолжает удивлять горожан. По прогнозу ФГБУ "Северо-Западное УГМС", в пятницу столбики термометров вновь покажут отклонение среднесуточной температуры воздуха на 7-10 градусов выше климатической нормы.

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