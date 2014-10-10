Климатолог спрогнозировал увеличение числа смерчей и песчаных бурь в Петербурге

Специалист прокомментировал песчаную бурю в парке 300-летия Петербурга и мини-торнадо на КАД.

Петербургский климатолог, ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории им. А. И. Воейкова Андрей Киселев объяснил "Петербургскому дневнику", что появление смерчей, ураганов и засухи является следствием глобального изменения климата.

Согласно статистике Росгидромета, если сравнивать данные с концом прошлого века, то количество опасных явлений увеличилось в два раза. Отмечается, что речь идет только о случаях, когда был нанесен ущерб экономике и здоровью людей. Ученый заявил, что температура и дальше будет расти точно так же, как и ураганы с песчаными бурями.

Это не значит, что следующий год будет хуже предыдущего. Вполне возможно, что какие-то годы будут умереннее в своих аппетитах. Но если говорить о тенденциях, то она ровно такова. Сказать, где, когда и насколько сильно рванет, сложно. Андрей Киселев

По мнению ученого, глобальное потепление в России происходит в два раза интенсивнее, чем по всему миру. Все дело в полюсе, где площадь суши превышает площадь океана.

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Фото: Piter.tv