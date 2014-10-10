Центр карбоновой терапии в Ленобласти поможет бороться с онкологическими заболеваниями

На всероссийском форуме "Здоровье нации – основа процветания России" врачи и учёные обсудили проблемы орфанизации онкологических заболеваний. Помочь тысячам людей победить болезнь должен будет Центр карбоновой терапии на базе Многопрофильного медицинского комплекса, созданием которого занята группа клиник "СОГАЗ Медицина" в сотрудничестве с компанией "Номеко" в Ленинградской области.

В Москве 13-15 июля прошёл всероссийский форум "Здоровье нации – основа процветания России", в рамках которого эксперты обсудили вопросы лечения редких заболеваний, в том числе онкологических. Заведующая отделом лекарственного лечения злокачественных новообразований Медицинского радиологического центра им. А.Ф Цыба – филиала ФГБУ "НМИЦ радиологии" Минздрава России – Наталья Фалалеева подчеркнула, что с точки зрения современной науки наблюдается тренд на орфанизацию онкологических заболеваний.

Орфанизация онкологических заболеваний имеет большое значение и представляется своевременной и рациональной мерой, которая позволит дополнительно улучшить доступность и качество лечения для значительного числа пациентов, у которых диагностируются онкологические заболевания, по своим эпидемиологическим характеристикам относящиеся к редким. объяснила Наталья Фалалеева

Как разъяснил исполнительный директор кластера биомедицинских технологий "Сколково" Кирилл Каем, орфанизация – это сужение круга пациентов, на которых направлен конкретный метод лечения. В настоящее время лекарственные препараты и методы лечения разрабатываются для все меньших и меньших популяций пациентов — для конкретного генетического сбоя или для конкретной биологической мишени, которая вызывает заболевание. Это позволяет более точно определить механизм возникновения заболевания и подобрать более эффективные лекарства.

По мнению специалистов, наиболее точным, современным и перспективным методом борьбы с раком на сегодняшний день считается карбоновая терапия, которая гибко подстраивается под лечение конкретного типа онкологии. Принцип ее действия схож с широко распространенной протонной терапией, только для облучения используются не протоны, а гораздо более щадящие ионы углерода.

Оба метода позволяют целенаправленно атаковать клетки, пораженные раком, практически не задевая здоровые. Это особенно важно в тех случаях, когда рядом с опухолью находятся жизненно важные органы, которые могут быть повреждены облучением. Такое прицельное воздействие позволяет снизить лучевую нагрузку на организм, что крайне важно при лечении детей, и свести к минимуму риски развития вторичных раковых опухолей.

Однако медучреждений, специализирующихся на подобных методах лечения явно недостаточно. Так, центров карбоновой терапии в мире насчитывается всего тринадцать. Ещё один вскоре должен заработать в Ленинградской области на базе Многопрофильного медицинского комплекса, созданием которого занята группа клиник "СОГАЗ Медицина" в сотрудничестве с компанией "Номеко". Два аппарата карбоновой терапии позволят проводить 1500 полных курсов лучевой и комбинированной терапии ежегодно.

Отметим, что Санкт-Петербург и Ленинградская область – один из лидеров по количеству онкологических заболеваний в России. Основатель бельгийской компании IBA, ведущего мирового разработчика медицинских ускорителей, Ив Йонген в интервью "Известиям" подчеркнул, что этот многопрофильный медицинский центр будет иметь поистине важное значение для онкобольных в России. Он позволит лечить все виды онкозаболеваний и станет первым в России и Восточной Европе, где будет применяться эта прогрессивная технология.

Основные объекты медицинского учреждения будут построены во Всеволожском районе Ленинградской области уже к концу 2021 года. В целом медицинский комплекс рассчитан на лечение 20 пациентов ежегодно.

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