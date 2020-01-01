Погода в Петербурге: 11 декабря теплый фронт принесет ледяные дожди

Температура воздуха составит -3...-5 градусов.

Сегодня, 11 декабря, в Северной столице ожидается гололедица и сильные осадки. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своем аккаунте в Instagram.

Под влиянием теплого фронта с запада небо над Петербургом затянет плотными облаками. В городе пройдет ледяной дождь. Столбики термометров покажут -3...-5 градусов. Подует юго-восточный ветер со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление будет выше нормы и составит 767 мм рт. ст.

В Ленобласть тоже придет потепление. Градусники за окнами покажут -2...-7 градусов.

Новый год все ближе. Горожане уже устанавливают и наряжают елки в своих квартирах. Известно, что петербуржцы стали в 6 раз чаще покупать новогодние украшения, чем в прошлом году.

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