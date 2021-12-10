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Петербуржцы стали в 6 раз чаще покупать новогодние украшения, чем в прошлом году
Сегодня, 14:32
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Петербуржцы стали в 6 раз чаще покупать новогодние украшения, чем в прошлом году

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Такие сильно выросли продажи скатертей.

Продажи украшений для дома в ноябре-декабре в Петербурге выросли на 47% по сравнению с прошлым годом. К такому выводу пришли аналитики "Lamoda", сообщил "Петербургский дневник".

Кроме того, в 6 раз возрос спрос на елочные игрушки. Аналитики отметили желание горожан украшать елки. Кроме того, в 4 раза увеличились покупки сервировочных салфеток и в 1,5 раза — декоративных фигурок. Среди рекордсменов также оказались скатерти. Продажи выросли на 620%. 

Отмечается, что петербуржцы чаще, чем москвичи, покупают полотенца. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на главную ель Петербурга потратят 5000 метров гирлянд. 

Фото: Pexels 

Теги: елка, новый год, покупки
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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