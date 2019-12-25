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На главную ель Петербурга потратят 5000 метров гирлянд
Вчера, 22:32
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На главную ель Петербурга потратят 5000 метров гирлянд

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Он объяснил, почему елка кажется "облезлой".

На главную ель Петербурга повесят 5000 метров гирлянд. Об украшении "хозяйки праздника" рассказал директор Городского центра рекламы и праздничного оформления Андрей Чистяков, передает "АиФ Петербург".

По словам Чистякова, елка будет в ретро-стиле, на нее повесят 300 игрушек, флажки и 5000 метров гирлянд. Он объяснил, почему елка кажется "облезлой". Так, при транспортировке дерева произошли минимальные повреждения, поэтому к ней будут подбивать дополнительные ветви. Это нормальная технология, она применяется регулярно. 

Напомним, в Большом Гостином Дворе 4 декабря открылась новогодняя ярмарка. На территории пространства "Двор Гостинки" разместят торговые павильоны, фуд-траки и фуд-корты. Также жители и гости Петербурга смогут продегустировать кондитерские изделия и согревающие напитки. 

Ранее мы сообщали, что школьные каникулы в Ленобласти начнутся 25 декабря. Губернатор пояснил, что решение связано с профилактикой распространения коронавируса.

Фото: Piter.tv

Теги: дворцовая площадь, елка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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