В выходные откроется новогодняя ярмарка в Большом Гостином Дворе

Уже в субботу, 4 декабря, в 17:00 в Большом Гостином Дворе откроется новогодняя ярмарка. Об этом сообщили в пресс-службе пресс-службе АО "Большой Гостиный двор".
На территории пространства "Двор Гостинки" разместят торговые павильоны, фуд-траки и фуд-корты. Также жители и гости Петербурга смогут продегустировать кондитерские изделия и согревающие напитки.
В импровизированных торговых залах будет представлен подарочный ассортимент Универмага – эксклюзивные ёлочные украшения, товары для дома, подарки, сувениры, а также богатый выбор продуктов питания. Ярмарка не обойдется и без программы мероприятий: горожан ждут фольклорные выступления и театральные постановки с участие Деда Мороза.
Ранее мы писали, что на Балтийском вокзале можно написать письмо Деду Морозу.
Фото: pexels.com
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