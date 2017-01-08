В выходные откроется новогодняя ярмарка в Большом Гостином Дворе

Ярмарка будет открыта с 4 декабря по 7 января. Вход свободный.

Уже в субботу, 4 декабря, в 17:00 в Большом Гостином Дворе откроется новогодняя ярмарка. Об этом сообщили в пресс-службе пресс-службе АО "Большой Гостиный двор".

На территории пространства "Двор Гостинки" разместят торговые павильоны, фуд-траки и фуд-корты. Также жители и гости Петербурга смогут продегустировать кондитерские изделия и согревающие напитки.

В импровизированных торговых залах будет представлен подарочный ассортимент Универмага – эксклюзивные ёлочные украшения, товары для дома, подарки, сувениры, а также богатый выбор продуктов питания. Ярмарка не обойдется и без программы мероприятий: горожан ждут фольклорные выступления и театральные постановки с участие Деда Мороза.

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Фото: pexels.com