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В выходные откроется новогодняя ярмарка в Большом Гостином Дворе
Сегодня, 11:09
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В выходные откроется новогодняя ярмарка в Большом Гостином Дворе

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Ярмарка будет открыта с 4 декабря по 7 января. Вход свободный.

Уже в субботу, 4 декабря, в 17:00 в Большом Гостином Дворе откроется новогодняя ярмарка. Об этом сообщили в пресс-службе пресс-службе АО "Большой Гостиный двор".

На территории пространства "Двор Гостинки" разместят торговые павильоны, фуд-траки и фуд-корты. Также жители и гости Петербурга смогут продегустировать кондитерские изделия и согревающие напитки. 

В импровизированных торговых залах будет представлен подарочный ассортимент Универмага – эксклюзивные ёлочные украшения, товары для дома, подарки, сувениры, а также богатый выбор продуктов питания. Ярмарка не обойдется и без программы мероприятий: горожан ждут фольклорные выступления и театральные постановки с участие Деда Мороза.

Ранее мы писали, что на Балтийском вокзале можно написать письмо Деду Морозу.

Фото: pexels.com

Теги: большой гостиный двор, новогодняя ярмарка
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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