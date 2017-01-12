В понедельник в Петербурге будет тепло и дождливо

Температура воздуха поднимется до +19 градусов. Но синоптики предупреждают о сильном ветре.

В понедельник, 10 мая, в Северной столице ожидается небольшой дождь и буйный ветер. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС по городу.

В темное время суток будет прохладно: на термометрах петербуржцы увидят +5...+7 градусов. Пройдет небольшой дождь. Однако днем потеплеет до +17...+19 градусов. Утром горожане увидят осадки, но днем будет сухо. Подует юго-западный, южный ветер. Его порывы будут достигать 8-13 м/с.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в понедельник в Ленобласти будет жарко. У водоемов местные смогут насладиться прохладой - там температура воздуха поднимется не выше +11 градусов.

Напомним, что в Ленобласти открыли грибной сезон.

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