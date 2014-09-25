В понедельник в Ленобласти будет жарко

Температура воздуха поднимется до +20 градусов. Но местами пройдет небольшой дождь.

В последний официальный весенний выходной, 10 мая, погода порадует жителей Ленобласти солнцем и теплом. Об этом сообщили в ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

В понедельник ночью температура воздуха на западе региона составит +2...+7 градусов, на востоке она будет чуть ниже 0...+3 градуса. Но днем потеплеет до +15...+20 градусов. У водоемов местные смогут насладиться прохладой - там температура воздуха поднимется не выше +11 градусов. В темное время суток подует южный ветер со скоростью 3-8 м/с, а в солнечные часы он разгуляется до 8-13 м/с. Синоптики прогнозируют переменную облачность. Но местами все-таки пройдут дожди.

Ранее на Piter.tv сообщили, что погода в Петербурге в праздничный день будет холоднее нормы.

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