Погода в Петербурге в праздничный день будет холоднее нормы

В городе потеплеет до +13.

В воскресенье, 9 мая, несмотря на переменную облачность, день пройдет без дождей. Температура воздуха будет ниже климатической нормы. Об этом сообщил на своей странице в Facebook ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Синоптическая ситуация будет определяться гребнем антициклона, усиливающегося с юго-запада, рассказал специалист. Днем будет до +11...+13 градусов, а в области +9...+14 градусов. Порывы северо-западного ветра составят 5-10 м/с. Атмосферное давление будет выше нормы — 764 мм рт. ст.

Ранее Леус сообщил о том, что начало этого мая стало самым дождливым за полвека.

Фото: Piter.TV