Начало этого мая стало самым дождливым за полвека

А сегодняшний день стал рекордсменом по количеству выпавших осадков за сутки.

В этом месяце Петербург установил сразу два погодных рекорда. Начало мая 2021 года стало самым дождливым за последние 50 лет. Например, в эту субботу выпало 13 мм осадков, что стало вторым погодным рекордом, но уже суточным. Последний раз максимальное значение было установлено 11 лет назад - 8 мая 2010 года - тогда в Северной столице за день выпало 11 мм осадков. Об этом сообщил на своей странице в Facebook ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус 8 мая.

Кроме того, по данным на 9 часов утра в копилке небесной влаги с начала месяца набралось уже 53 мм осадков! А это значит, что последний весенний месяц перевыполнил майскую норму по дождям, набрав уже 115% от положенного по климатической норме 1981-2010 годов, - отметил Михаил Леус.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Ленобласти 8 мая объявили штормовое предупреждение. Местных жителей призывают сохранять бдительность и осторожность на улице и просят отказаться от поездок на машине.Температура воздуха в Ленобласти днем составит +6...+11 гр. Атмосферное давление будет повышаться.

В воскресенье, 9 мая, в Ленобласти наконец можно будет отдохнуть от дождей.

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