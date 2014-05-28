В Ленобласти в День Победы не будет дождя

Температура воздуха поднимется до 14 градусов. Но ожидается сильный ветер.

В воскресенье, 9 мая, в Ленинградской области синоптики пообещали облачную и сухую погоду. Об этом сообщили в пресс-службе ФГБУ "Северо-Западное УГМС" 8 мая.

В ночь на 9 мая в регионе пройдет кратковременный дождь, но днем осадков не ожидается. Врtменами местные жители будут видеть солнце. Подует северо-западный, западный ветер. Ночью его порывы будут достигать 4-9 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха в темное время суток составит -1...+4 гр., а днем поднимется до +9...+14 гр. Атмосферное давление будет повышаться.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Петербурге 8 мая может выпасть четверть майской нормы осадков. Непогода в городе на Неве определяется обширной циклонической депрессией, вытянувшейся с севера на юг по западным регионам Европейской России.

Напомним, что в Северной столице не отключат отопление из-за холодной погоды. В Смольном отмечают, что следят за прогнозами и пока не ожидают резкого потепления.

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