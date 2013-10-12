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В Ленобласти 8 мая объявили штормовое предупреждение
Сегодня, 11:29
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kraratau27

В Ленобласти 8 мая объявили штормовое предупреждение

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Местами пройдут сильные и даже ливневые дожди.

Сегодня, 8 мая, в Ленобласти синоптики прогнозируют шторм. В регионе пройдут сильные, местами проливные дожди. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по области. 

Местных жителей призывают сохранять бдительность и осторожность на улице и просят отказаться от поездок на машине. Рекомендуется не ходить под деревьями и шаткими конструкциями.

Напомним, что температура воздуха  в Ленобласти днем составит +6...+11 гр. Атмосферное давление  днем будет повышаться.

Ранее на Piter.tv сообщили, что Ленобласть в мае в рамках акции "Сад памяти" высадит более 90 тысяч деревьев.

Фото: pixabay

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Категории: Новости Ленинградской области, Новости СПб, Картина дня, Лента новостей,

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