В Ленобласти 8 мая объявили штормовое предупреждение

Местами пройдут сильные и даже ливневые дожди.

Сегодня, 8 мая, в Ленобласти синоптики прогнозируют шторм. В регионе пройдут сильные, местами проливные дожди. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по области.

Местных жителей призывают сохранять бдительность и осторожность на улице и просят отказаться от поездок на машине. Рекомендуется не ходить под деревьями и шаткими конструкциями.

Напомним, что температура воздуха в Ленобласти днем составит +6...+11 гр. Атмосферное давление днем будет повышаться.

Ранее на Piter.tv сообщили, что Ленобласть в мае в рамках акции "Сад памяти" высадит более 90 тысяч деревьев.

Фото: pixabay