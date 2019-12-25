Ленобласть в мае в рамках акции "Сад памяти" высадит более 90 тысяч деревьев

Деревья появятся на общей площади порядка 40 га.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко с лесниками и волонтерами высадил аллею груш, жасмина и сирени у мемориала девушкам-лесорубам во Всеволожском районе. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

В годы войны здесь стоял рабочий лагерь, в котором бригада девушек заготавливала дрова для блокадного Ленинграда и этот лагерь был разбомблен противником. <…> Здесь появится фруктовый сад, который будет напоминать о подвиге наших ленинградских девчат. Александр Дрозденко, губернатор Ленобласти

По области в рамках акции "Сад памяти" запланировано более 30 массовых посадок деревьев, которые пройдут у мемориалов, в парках, на общественных территориях и во всех 19 лесничествах региона. В прошлом году ко Дню Победы было высажено 28 тысяч деревьев.

Акция "Сад памяти" проводится второй год подряд по поручению Президента РФ Владимира Путина. По всей России планируется высадить 27 миллионов деревьев – в память о каждом из погибших в годы войны.

Ветераны-участники парада Победы в Петербурге прошли вакцинацию от коронавируса.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области