В Ленобласти открыли грибной сезон

Любительница тихой охоты Арина Кириллова собрала в лесу Кировского района корзину сморчков.

В Ленинградской области началось время сбора грибов. В сообществе "Грибы и грибники СПб" в социальной сети "ВКонтакте" любительница тихой охоты поделилась фотофактом после прогулки по лесу в Синявино - на изображении можно увидеть наполненную до краев корзину со сморчками.

Результат Арины Кирилловой вызвал даже зависть у некоторых комментаторов - тех, кому не так повезло с поиском грибов. Но есть и пользователи, для которых пост удачливой любительницы тихой охоты стал поводом пойти в чащу.

Ранее на Piter.tv сообщили, что петербурженка объелась мухоморов. Сейчас женщина находится в больнице.

Фото: "ВКонтакте" / "Грибы и грибники СПб"