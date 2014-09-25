Петербурженка объелась мухоморов

Сейчас женщина находится в больнице. Врачи оценивают ее состояние как удовлетворительное.

Жительница Петербурга отравилась грибами после "тихой охоты". Этой ночью, 9 мая, ее госпитализировали в отделение токсикологии. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Известно, что 2:47 женщина поступила в НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе из квартиры на Тимуровской улице. Врачи вовремя оказали пациентке помощь и спасли ей жизнь. Сейчас женщина находится в отделении токсикологии. Медики оценили ее состояние как удовлетворительное.

Ранее на Piter.tv сообщили, что жители Петербурга и Ленобласти делятся в социальных сетях фотографиями весенней саркосцифы. Возможно, именно с этим грибом пострадавшая и перепутала мухоморы.

Напомним, что в Минприроды разъяснили правила сбора грибов и ягод. Согласно заявлению, россияне могут бесплатно собирать в лесу всё, что захотят.

Фото: pixabay