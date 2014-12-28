В Минприроды разъяснили правила сбора грибов и ягод

Россияне могут бесплатно собирать в лесу всё, что захотят.

В Министерстве природы заявили об отсутствии ограничений для тех, кто собирает в лесу грибы, ягоды и орехи.

Накануне в СМИ появилась информация, что в России вступили в силу два новых приказа, согласно которым лисички, сыроежки, маслята и опята можно будет собирать только при диаметре шляпки 1,5 см. Белые грибы и подосиновики с подберезовиками можно взять только если их шляпка достигает диаметра 2,5 см. Также в публикациях говорилось о березовом соке, который якобы можно заготавливать только в случае, если до плановой вырубки леса осталось не более пяти лет.

Ни в каких приказах федерального министерства природных ресурсов и экологии нет подобных положений. Минпромторг

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