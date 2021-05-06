Глава НАТО заявил о "военном присутствии" России у границ с Украиной

Он отметил "некоторое сокращение" войск у границ, но добавил о "сохранении значительного военного присутствия России у границ с Украиной".

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о "военном присутствии" России у границ с Украиной. Об этом политик сообщил перед заседанием Совета ЕС на уровне глав минобороны.

Столтенберг заявил, что на заседании совета будет обсуждаться Россия и её агрессивная модель поведения. Участники встречи поднимут вопрос об опасных операциях спецслужб в Болгарии и Чехии, а также усиление военного потенциала у границ и на территории Украины.

Мы наблюдали некоторое сокращение российских сил, но десятки тысяч остаются. Йенс Столтенберг, генсек НАТО

По словам главы НАТО, Россия держит у границ военных и технику. Он призвал страны быть бдительными и внимательно следить за развитием ситуации.

Ранее мы сообщили, что службы спасения Москвы призвали граждан оставаться дома во время урагана.

Видео: YouTube / NATO News