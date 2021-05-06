Службы спасения Москвы призвали граждан оставаться дома во время урагана

Власти Москвы призвали граждан оставаться дома во время урагана. Об этом сказано в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
Службы спасения работают в режиме повышенной готовности. В четверг, 6 мая, порывы ветра в Москве составят 15-20 метров в секунду. Двое человек уже пострадали из-за непогоды. На мужчину упало дерево в районе Востряковского кладбища, на женщину – во дворе на Шоссейной улице. Пострадавшим оказывается медицинская помощь.
Ранее мы сообщили, что Путин потребовал повысить темпы тестирования и вакцинации.
Видео: ВКонтакте / Живи, Москва!
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