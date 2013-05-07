Жители Петербурга и Ленобласти делятся в социальных сетях фотографиями весенней саркосцифы. Необычные грибы в виде ярко-красных "чашечек" можно увидеть в лесах Ленобласти. Своими находками петербуржцы делятся в группе "Грибы и Грибники СПб" в социальной сети ВКонтакте.
А я нашла немного для фотосессии, в Лисьем Носу и накануне в Кавголово,
- написала петербурженка.
Также алую саркасцифу петербуржцы смогут найти в Новой Охте. Саркасцифу принято считать "экологическим индикатором", поскольку гриб не обитает в загрязненной местности.
Ранее петербуржцам рассказали, где можно найти весеннюю клюкву.
Фото: ВКонтакте / Грибы и Грибники СПб
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