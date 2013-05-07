  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Жители Петербурга и Ленобласти делятся в социальных сетях фотографиями весенней саркосцифы
Сегодня, 16:40
94
kraratau27

Жители Петербурга и Ленобласти делятся в социальных сетях фотографиями весенней саркосцифы

0 0

Саркасцифу принято считать “экологическим индикатором”, поскольку гриб не обитает в загрязненной местности. 

Жители Петербурга и Ленобласти делятся в социальных сетях фотографиями весенней саркосцифы. Необычные грибы в виде ярко-красных "чашечек" можно увидеть в лесах Ленобласти. Своими находками петербуржцы делятся в группе "Грибы и Грибники СПб" в социальной сети ВКонтакте. 

А я нашла немного для фотосессии, в Лисьем Носу  и накануне в Кавголово,

- написала петербурженка. 

Также алую саркасцифу петербуржцы смогут найти в Новой Охте. Саркасцифу принято считать "экологическим индикатором", поскольку гриб не обитает в загрязненной местности. 

Ранее петербуржцам рассказали, где можно найти весеннюю клюкву.

Фото: ВКонтакте / Грибы и Грибники СПб 

Теги: грибы, саркосцифа
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии