Саркасцифу принято считать “экологическим индикатором”, поскольку гриб не обитает в загрязненной местности.

Жители Петербурга и Ленобласти делятся в социальных сетях фотографиями весенней саркосцифы. Необычные грибы в виде ярко-красных "чашечек" можно увидеть в лесах Ленобласти. Своими находками петербуржцы делятся в группе "Грибы и Грибники СПб" в социальной сети ВКонтакте.

А я нашла немного для фотосессии, в Лисьем Носу и накануне в Кавголово, - написала петербурженка.

Также алую саркасцифу петербуржцы смогут найти в Новой Охте. Саркасцифу принято считать "экологическим индикатором", поскольку гриб не обитает в загрязненной местности.

Ранее петербуржцам рассказали, где можно найти весеннюю клюкву.

Фото: ВКонтакте / Грибы и Грибники СПб