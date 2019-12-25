Петербуржцам рассказали, где можно найти весеннюю клюкву

Клюкву можно найти на любом верховом болоте. Например, во Всеволожском, Выборгском или Тосненском районах.

В первые апрельские дни петербуржцы стали находить в лесах весенние ягоды. Эксперты отмечают, что весной можно найти только те ягоды, которые пережили зиму.

Та клюква, которая осталась в лесу, перезимовала, является сейчас прекрасным продуктом для употребления. Весенняя клюква мягче, но намного вкуснее и ароматнее той, которую собирают осенью. Это абсолютно спелая и готовая ягода для сбора. рассказал "Невским новостям" автор канала "Грибоведы РФ" Николай Будник.

Эксперт отметил, что клюква также может долгое время оставаться в холодильнике, при этом не теряя своего изначального вида и вкуса. А для того, чтобы клюква была ещё вкуснее, Будник рекомендует не перебирать её.

Кандидат биологических наук, автор канала "Каждой твари по паре" Павел Глазков рассказал, что клюкву можно найти на любом верховом болоте. Например, во Всеволожском, Выборгском или Тосненском районах.

Например, между Дорогой жизни и Ладожским озером, поворот в Борисовой Гриве на бетонную дорогу, там есть верховые болота. поделился Глазков.

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