В Ленобласти выросли первые весенние грибы

Любительница тихой охоты Елена Казакова отправилась в лес и нашла саркосцифы в Ломоносовском районе. Грибы считаются съедобными.

В лесах Ломоносовского района выросли первые весенние грибы - саркосцифы. Об удачной вылазке на тихую охоту рассказала Елена Казакова в сообществе "Грибы и грибники СПб" в "ВКонтакте".

Красная саркосцифа появляется в местах, где много валежника и гнилой древесины. Гриб является съедобным, его можно употреблять в пищу после жарки либо варения. Второе название саркосцифы - "бабушкины ушки".

Совсем скоро жители города и Ленобласти увидят в лесах мясистые "Сморчковые шляпки". Этот гриб считается деликатесным. Особенно его любят в США.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Ботаническом саду белка наелась грибов – видео.

Фото: "ВКонтакте" / "Грибы и грибники СПб"