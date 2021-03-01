В Ботаническом саду белка наелась грибов – видео

Она лакомилась фламулином – это зимний опенок.

В воскресенье, 28 февраля, в Ботаническом саду Лесотехнического университета заметили белку, поедающую грибы. Животное снял на видео петербургский фотограф Антон Кубышкин.

На записи видно, что белка удобно расположилась в дупле дерева. По словам Кубышкина, она лакомилась фламулином – это зимний опенок. Петербуржцы оказались в восторге от увиденного.

"У меня мимиметр сломался!", "Какая прелесть!!! На виде спереди – прямо зайчик маленький. Спасибо большое!" – написали они.

Ранее в Юнтоловском заказнике дятел показал язык фотографу.

Видео: ВКонтакте / Грибы и Грибники СПб / Антон Кубышкин