Эксперты объяснили, почему скользкие дороги лучше посыпать реагентами, чем солью и песком

По словам специалистов, реагенты исследуются в лабораториях на токсичность и аллергенность.

Руководитель аппарата Национальной ассоциации зимнего содержания дорог Анна Климентова рассказала, почему покрытые льдом дороги стоит посыпать не песком и солью, а реагентами. В беседе с "Невскими Новостями" специалист объяснила, что соль, которую используют в Северной столице, относят к самым опасным веществам, потому что хлористый натрий влияет на засоление почвы.

По словам эксперта, песок тоже нельзя отнести к безопасным материалам. Попадая на дорогу, он впитывает отходы транспорта и тяжелые металлы, после чего загрязняет почву и воду. А вот многокомпонентные составы, которые используются в Москве, не наносят вреда природе.

В столице дороги посыпают четырьмя разными видами реагентов. В их состав входят хлориды и формиаты, которые разрешено использовать даже в Швеции - вблизи водоемов, жилых домов, экологически чистых объектов. Применяют коммунальщики и гранитную, мраморную крошку. По данным государственного экологического мониторинга, за 10 лет использования многокомпонентных материалов засоление почвы снизилось в три раза. По словам специалистов, реагенты исследуются в лабораториях на токсичность и аллергенность, поэтому не представляют опасности для животных. Известно, что комбинированные вещества используют в Скандинавии. Стоят они дороже, чем песок и соль.

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Фото: Piter.tv