На трассе "Пески - Сосново" в ДТП с грузовиком погибла женщина

Из-за гололедицу автомобиль вынесло на полосу встречного движения. Машина влетела в фуру.

Накануне, 4 января, в Ленобласти произошло смертельное ДТП с участием легковушки и грузовика. На трассе "Пески - Сосново" столкнулись Chevrolet и фура Scania.

По информации Piter.tv, за рулем иномарки находилась 44-летняя петербурженка. Из-за гололедицы автоледи не справилась с управлением, машину вынесло на полосу встречного движения. Автомобиль влетел в грузовик. В результате случившегося женщина погибла на месте аварии.

На данный момент проводится проверка. Выясняются обстоятельства аварии.

Ранее на Piter.tv сообщили, что стали известны подробности смертельного ДТП на трассе "Кола", в котором погибли двое.

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