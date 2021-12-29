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На трассе "Пески - Сосново" в ДТП с грузовиком погибла женщина
Сегодня, 14:55
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На трассе "Пески - Сосново" в ДТП с грузовиком погибла женщина

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Из-за гололедицу автомобиль вынесло на полосу встречного движения. Машина влетела в фуру.

Накануне, 4 января, в Ленобласти произошло смертельное ДТП с участием легковушки и грузовика. На трассе "Пески - Сосново" столкнулись Chevrolet и фура Scania. 

По информации Piter.tv, за рулем иномарки находилась 44-летняя петербурженка. Из-за гололедицы автоледи не справилась с управлением, машину вынесло на полосу встречного движения. Автомобиль влетел в грузовик. В результате случившегося женщина погибла на месте аварии. 

На данный момент проводится проверка. Выясняются обстоятельства аварии.

Ранее на Piter.tv сообщили, что стали известны подробности смертельного ДТП на трассе "Кола", в котором погибли двое.

Фото: Pexels

Теги: дтп с грузовиком, пески-сосново-подгорье, смертельная авария, фура
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, ДТП,

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