Стали известны подробности смертельного ДТП на трассе "Кола", в котором погибли двое

Среди пострадавших есть дети.

Накануне, 4 января, вблизи деревни Доможирово на трассе "Кола" произошла страшная авария, в которой погибли два человека и пострадали пятеро. По информации Piter.tv, в больницу в тяжелом состоянии увезли трехлетнюю пассажирку.

Около 12:30 дня на дороге столкнулись автомобили "Шкода" и "Фольксваген" из-за того, что первая иномарка вылетела на полосу встречного движения. От удара "Шкода" ударилась и об автобус НефАЗ, в котором находилось более 40 человек.

Известно, что в результате случившегося 31-летняя пассажирка легковушки "Шкода" погибла на месте ДТП. В больнице скончался водитель машины "Фольксваген". В реанимацию попали водитель "Шкоды", трехлетняя девочка, два пассажира "Фольксвагена". Еще один участник аварии после получения медицинской помощи отправился домой на амбулаторное лечение. Среди пассажиров автобуса никто не пострадал.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Петродворцовом районе школьница пострадала во время ДТП.

Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".