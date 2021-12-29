В Петродворцовом районе школьница пострадала во время ДТП

На Красносельском шоссе столкнулись автомобили Lada и Hyundai. Пассажирка одной из машин попала в больницу.

Накануне, 4 января, 10-летняя девочка попала в больницу с травмами, которые получила во время ДТП на Красносельском шоссе. По информации Piter.tv, вблизи Фронтовой улицы водитель автомобиля Lada не справилась с управлением, машина вылетела на полосу встречного движения, после чего врезалась в иномарку Hyundai.

Известно, что на заднем сидении отечественного автомобиля находилась школьница 2012 года рождения. Она была пристегнута ремнем безопасности. Девочка получила травмы и попала в Детскую больницу № 1.

На данный момент устанавливаются все обстоятельства аварии. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Петергофе 5-летний мальчик попал в больницу после отдыха в спа.

Фото: Piter.tv