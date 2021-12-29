На "Коле" в массовой аварии погиб человек и пострадали дети

По предварительным данным, в автобусе было 40 человек. Травмы получили пассажиры легковых автомобилей.

Во вторник, 4 января, на трассе "Кола" произошло массовое дорожное происшествие. В аварии столкнулись заказной автобус и два автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Днем около 12:40 на 187-м километре трассы, у деревни Доможирово произошло лобовое столкновение. Один из легковых автомобилей вылетел в кювет. Вторая машина осталась на обочине. По предварительным данным, в автобусе было 40 человек. Травмы получили пассажиры легковых автомобилей.

В результате аварии один человек скончался, еще пятеро пострадали, в том числе двое детей. На место происшествия уже прибыли сотрудники МЧС, ГИБДД, скорая, сотрудники обслуживающей дорогу подрядной организации.

Отмечается, что патрульная снегоочистка и обработка противогололедными материалами на данном участке дороги Р-21 выполнялись в нормативные сроки. Претензий по факту произошедшего к дорожным службам нет.

Ранее в жутком ДТП на Киевском шоссе погибли два водителя. Три пассажира зажаты в авто. По предварительным данным, погибли два водителя из "Хёндэ" и "Рено". Спасатели деблокируют их и еще троих пострадавших.

Фото: пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад".