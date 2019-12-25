Петербуржцев предупредили об аномальной жаре с 19 июня

Днем температура воздуха будет держаться на уровне +30 градусов.

С 19 по 24 июня в Петербурге ожидается аномальная жара. Об этом в четверг, 17 июня, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по городу со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Специалисты добавили, что среднесуточная температура воздуха будет выше климатической нормы. Главный петербургский синоптик Александр Колёсов рассказал Piter.tv, что днем температура воздуха будет держаться на уровне +30 градусов, что на 7 градусов выше климатической нормы.

Ранее мы писали, что МЧС России по Ленобласти, со ссылкой на прогнозы от метеорологов "Северо-Западного УГМС", предупредило жителей и гостей региона об аномальной жаре, которая установится 18-19 июня.

Фото: Piter.tv