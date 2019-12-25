В Петербурге в начале недели потеплеет до -4 градусов

Во второй половине недели ожидается до -7 градусов.

Новая рабочая неделя начинается с более теплой, но зимней погоды. Повышение температуры воздуха в Санкт-Петербурге до -2…-4 градусов в первой половине недели сменится более морозной погодой (до -5…-7 градусов) во второй половине недели. Об этом сообщил главный синоптик города Александр Колесов.

Но даже это потепление уже значительно не повлияет на итоги месяца. Вчера среднемесячное отклонение температуры воздуха от нормы в Петербурге перешло в сторону отрицательных значений. При ожидаемой в последние дни ноября погоде оно таким и останется. Александр Колесов, синоптик

Как отметил синоптик, ещё в середине ноября казалось, что после аномально тёплой погоды месяц будет очень теплым, но на деле оказалось иначе.

Фото: Piter.tv