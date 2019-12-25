В Петербурге 28 ноября местами пройдёт слабый снег

Температура воздуха 28 ноября в Петербурге -2…-4 градуса.

В первый рабочий день Петербург окажется под влиянием западной периферии антициклона. Ожидается облачная, с неустойчивыми прояснениями погода, местами пройдёт слабый снег. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Температура воздуха 28 ноября в Петербурге -2…-4, по Ленобласти -1…-6 градусов. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Атмосферное давление составит 777 мм рт. ст., что существенно выше нормы.

Во вторник ожидается без существенных осадков, температура будет аналогична сегодняшней.

Фото: Piter.tv