В Петербурге в октябре среднемесячная температура воздуха достигла +8,1 градуса

В целом октябрь получился теплым, 12 место в ряду самых теплых лет за весь ряд наблюдений.

Вчерашний день в Санкт-Петербурге стал самым холодным в октябре, с максимальной температурой воздуха днём всего +4,6 градуса. Об этом сообщил главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

Среднесуточная температура воздуха оказалась низкой настолько (+2,3 градуса), что сравнима только со значениями конца апреля. Поэтому можно говорить о том, что последние полгода такого холодного дня в городе не наблюдалось. Александр Колесов, синоптик

По данным синоптика, в целом октябрь получился теплым, 12 место в ряду самых теплых лет за весь ряд наблюдений. Среднемесячная температура воздуха в городе достигла +8,1 градуса. Дожди в течение октября шли в течение 22 дней, выпало 73,6 мм осадков, что составляет 116 % от многолетних значений. Солнце в октябре светило 17 дней, это немного меньше среднего значения за последние 20 лет.

Что касается ноября, то в Петербурге всё чаще будут перепады температуры от теплой погоды до минусов в ночные часы, ожидаются осадки в виде дождя и снега. При этом, по данным Михаила Леуса, ноябрь начнётся с потепления.

Фото: Piter.tv